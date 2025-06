Cantor sertanejo enfrenta tempestade durante voo e desabafa: “Medo”

O artista falou sobre o assunto na web - Foto: Reprodução | Instagram

Luan Pereira passou por uma situação delicada durante um voo neste domingo, 8. O cantor sertanejo revelou que enfrentou uma tempestade de gelo, com direito a fortes turbulências, e ficou com medo de uma possível queda da aeronave.

“Hoje foi a maior turbulência no avião, pancada de chuva e tempestade de gelo. Fiquei com tanto medo, mas Deus é o condutor do meu caminho”, escreveu ele na legenda da publicação, exibindo o jatinho.

Preocupados, alguns fãs do artista deixaram comentários no post e desejaram boas energias para ele. “Deus está contigo sempre”, disse um. “Deus no comando sempre!”, afirmou outro.

Término polêmico

Recentemente, o artista foi alvo de uma polêmica nas redes sociais. Ele foi acusado de terminar o noivado com a influenciadora Maria Eduarda Correa através de mensagens via WhatsApp.

A confissão foi feita pela moça, após o artista anunciar publicamente o fim do romance. “Eu e o Luan não estamos mais juntos! Antes de vocês me bombardearem em sites e comentários... Saibam que não partiu de mim o término, acordei bloqueada, com o noivado desfeito (pelo celular)”, disse ela.

“O motivo – eu não ter visto ele antes de ir dormir na casa de umas amigas (noite do pijama só de meninas). Enfim, que assim seja. Peço respeito e colaboração de todos. Estou bem! Estou sem entender algumas coisas, mas como ele mesmo diz, Deus sabe de tudo”, concluiu.

Pronunciamento de Luan

Ciente das acusações feitas pela ex-amada, o artista deu sua versão dos fatos e contou que a decisão não foi repentina e que ele sempre tentou atender os pedidos da amada, que não fazia questão de corrigir os defeitos por ele.

“Ela e a família dela sabem muito bem disso, porque eu recorri no desespero, foi orando e implorando pra família dela pra tentar ajudar ela a se ajudar. Eu nunca obriguei ela a viver minha vida”, disparou ele.

“Pelo contrário, ela falava: 'somos noivos e vamos construir uma vida juntos'. Foram muitas vezes que sentei pra ter conversas sérias, frente a frente com ela. Eu chorava e eu mostrava o meu lado pra tentar fazer com que as ideias batessem”, completou.

Luan também negou que o término foi ocasionado somente pela ida da moça à festa com as amigas. “Ela simplesmente foi na minha cidade e não passou na minha casa, depois da gente ficar um tempão sem se ver. Queria lhe dar um abraço porque a gente estava passando por essa crise, queria conversar e ela simplesmente não foi, aí só empurrou quem estava na beira”, concluiu.