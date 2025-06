Sertanejo se acidenta e queima rosto durante show

O artista foi atingido durante a apresentação - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Léo Oliveira sofreu um acidente durante um show que fazia com sua dupla, Raphael, neste final de semana, na cidade de Pontal, no interior de São Paulo. O sertanejo foi atingido por um efeito pirotécnico e queimou seu rosto com o fogo.

O momento foi registrado por fãs da dupla que estavam na apresentação e acabou viralizando nas redes sociais, preocupando os internautas. Ciente da repercussão, o artista contou detalhes sobre o ocorrido em seu perfil do Instagram.

“Queimou aqui tudo. Aqui queimou doído”, disse Léo, apontando para o rosto e exibindo os machucados deixados pelo fogo na região do nariz, orelhas e bochechas.

Cantor Léo exibe machucados | Foto: Reprodução | Instagram

Ele ainda explicou o que causou o acidente. “Nós trocamos as máquinas de fogo, foi o primeiro show [com elas] e não estavam funcionando. Aí funcionou, na hora que eu menos esperada. O menino [que estava operando] não viu que eu estava lá”, contou.

Ajuda dos bombeiros

O artista também contou que recebeu ajuda dos bombeiros disponíveis no local. Ele foi levado para o camarim e aplicou uma pomada no rosto, seguindo com a apresentação pouco tempo depois.

“Tinha bombeiro lá na festa. Eles ficaram passando uma aguinha, [na verdade] não sei o que eles passaram na [minha] cara. O contratante tinha uma pomada de queimadura no carro e me deu”, relembrou.

O artista recebendo ajuda | Foto: Reprodução | Instagram

Por fim, o famoso garantiu que o acidente não atrapalhou sua rotina e ele seguirá com a agenda de shows da dupla, que conta com quase 2 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram.