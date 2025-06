Atriz expõe arrependimento ao fazer tatuagem pra ex: “Vergonha”

A atriz contou detalhes da homenagem - Foto: Reprodução | Instagram

Fernanda Paes Leme confessou que se arrepende profundamente de uma homenagem que fez para o ex-namorado, o cantor Bruno Diegues, ex-vocalista do Jeito Moleque. A atriz contou que fez uma tatuagem para o rapaz, com quem namorou no início dos anos 2000.

“Eu não faria música, mas já fiz tatuagem, o que é pior, porque a música você pode ganhar prêmio, te dá dinheiro... A tatuagem só dá vergonha”, disse ela no videocast O Grande Surto, afirmando que o rapaz fez uma canção para ela.

A morena ainda revelou que tatuou a frase “Amor eterno” no pé, pois era o título de uma música da banda do rapaz. “Fiz essa surpresa [para ele na época]. Ainda não tirei porque dói, mas quero apagar”, confessou.

Romance conturbado

Vale lembrar que Fernanda e Bruno viveram um romance conturbado, que chegou ao fim em 2006. Eles ficaram juntos por cerca de cinco anos e protagonizaram diversas idas e vindas.

Apaixonado, o músico contou que escreveu a canção intitulada “É Ela” para a artista, que atualmente está solteira e é mãe da pequena Pilar, de apenas um ano de idade, que é fruto da relação com Victor Sampaio.