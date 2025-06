Atriz opina sobre escolha de Virginia Fonseca para rainha de bateria

Virginia foi eleita pela escola - Foto: Reprodução | Instagram

Erika Januza quebrou o silêncio e se manifestou sobre a escolha da escola de samba Grande Rio em eleger Virginia Fonseca como rainha de bateria. Em entrevista à jornalista Heloisa Tolipan, a atriz da Globo afirmou que o samba é feito por pessoas pretas e precisa ser respeitado.

“Para mim, esse lugar é de muito respeito, representatividade, ancestralidade e bastante trabalho. Não é só colocar a roupa bonita e querer a divulgação que o carnaval traz”, disse ela.

“Tem tanta gente que faz o carnaval acontecer, que o honra e respeita. Tantas pessoas passaram por muitas coisas para essa festa ter essa magnitude de hoje. E quem faz essa festa é o povo preto”, completou a atriz.

Representatividade

A artista ainda ressaltou que estes lugares de destaque devem ser ocupados como espaços de representatividade para mulheres das comunidades que compõem as agremiações das escolas de samba.

“É uma festa onde os reis e rainhas podem ser negros. Acredito que as meninas das comunidades querem ser ver minimamente representadas. Ainda que seja uma ‘rainha’ artista, que essa pessoa tenha consciência do que é ocupar esse cargo. Carnaval é resistência, é nossa cultura. A pessoa que entra precisa ter noção do espaço que está ocupando”, destacou.

“O que defendo, e sempre vou defender, é que o posto de rainha de bateria carrega um peso simbólico muito grande. Não é só brilhar na avenida, é sobre representatividade, entrega e respeito por uma comunidade que se dedica o ano inteiro por aquele momento”, reforçou.

Erika ainda desejou sucesso a Virginia. “Então, independente de quem esteja ali, torço para que honre esse lugar com amor, humildade e muita dedicação. O samba é generoso, mas também é muito exigente, e quem chega precisa entender isso”, disse.

Polêmica Virginia

Vale lembrar que Virginia não tem sido bem aceita pelos internautas como Rainha de Bateria, título que pertencia a atriz Paolla Oliveira até o início deste ano. Desde que foi anunciada, a famosa tem recebido diversas críticas nas redes sociais.

A influenciadora Mulher Abacaxi chegou a criar um abaixo assinado para impedir a nomeação da ex-mulher do cantor Zé Felipe, mas não obteve sucesso. ““Ela deveria ter bom senso e não aceitar. Nada contra. É linda. Mas o que ela tem a ver com o samba? Carnaval não é só status e dinheiro”, disse ela à revista Quem.

“Que comece primeiro como musa ou em uma escola menor. Ou que passe a conhecer a comunidade e o mundo do samba, quando tiver familiaridade, aí sim. Mas tem muita estrada aí. É um posto sério”, completou.