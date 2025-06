Gato Preto suspeita de nova gestação de Bia Miranda

- Foto: Reprodução | Instagram

Gato Preto voltou a falar sobre uma possível gestação de sua namorada, a influenciadora Bia Miranda. O rapaz publicou um vídeo em seu perfil do Instagram neste final de semana e contou que a amada estava passando mal.

"Não sei, não! A Bia está passando muito mal, enjoada... eu estou passando mal, mas não estou grávido. Eu não fico grávido, mas você está passando mal do nada! Mulheres, tenho que falar: do nada ela fala que está enjoada e para. Olha os sinais aí”, disse ele.

Essa é a segunda vez que o rapaz cita o assunto. Na última semana, ele contou que Bia fez um novo teste de gravidez, mas o exame apresentou um resultado negativo, indicando que ela não estava grávida.

Mãe de dois

Vale lembrar que Bia já é mãe de Kaleb, de 1 ano, fruto do relacionamento dela com o DJ Buarque, e de Maysha, filha dela com Gato Preto, que possui apenas um mês de vida e nasceu prematura.

Vale lembrar que Bia foi “abandonada” por Gato Preto durante seu parto, pois o rapaz estava em São Paulo, enquanto ela estava sozinha no Rio de Janeiro. Ela chegou a receber a visita do ex no hospital.