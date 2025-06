Bia Miranda faz teste de gravidez após um mês do nascimento da filha

Bia Miranda após o nascimento de Maysha - Foto: Reprodução | Instagram

Bia Miranda surpreendeu os internautas ao realizar um novo teste de gravidez, neste domingo, 1, cerca de um mês após dar à luz a sua segunda filha, Maysa. A informação foi compartilhada pelo atual namorado dela e pai da bebê, o influenciador Gato Preto.

O rapaz compartilhou um vídeo em que o casal desconfiava que Bia podia estar grávida do terceiro filho, pois estava com uma mudança brusca de humor. “Você muda de humor do nada. Isso não é normal. Vocês que são mulheres e começam a perceber… É estranho”, disse ele.

O rapaz ainda contou que a vice-campeã do reality show ‘A Fazenda 14’, da Record TV, chegou a fazer dois testes, porém um deles deu negativo, confirmando que ela não está grávida novamente.

Filhos de Bia Miranda

Vale lembrar que Bia também é mãe de Kaleb, fruto do relacionamento dela com o DJ Buarque. Atualmente, o garotinho mora com o pai, que detém a guarda dele e participa ativamente da criação do garoto.

A decisão foi tomada após o início do namoro de Bia com Gato Preto, que não recebeu aprovação do pai do garoto. O músico afirmou que o rapaz apresentava um certo perigo para a criança, pois fazia consumo excessivo de drogas, impedindo ele de se aproximar do garotinho.

Já Maysha foi gerada durante o romance conturbado de Bia e Gato. A garotinha nasceu prematuramente e precisou ficar entubada por alguns dias, recebendo alta médica na última semana.