Fim de uma era? Ivete Sangalo expõe desejo de seguir outra profissão

Ivete Sangalo falou abertamente sobre a mudança - Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo abriu o coração e revelou que pretende se aventurar em outra profissão. A cantora concedeu uma entrevista ao portal Splash e contou que tem planos de atuar em alguma produção cinematográfica e até mesmo voltar para a TV.

“Tenho muitos planos, muitas ideias que vou colocar em prática e vão ser no decorrer desse ano, do segundo semestre e do próximo ano. [Tenho] plano de atuar. Mais precisamente no cinema. Mas assim, no cinema que eu falo, é nessa estética de cinema, e a gente hoje tem um milhão de possibilidades, vários streamings, várias plataformas. Então, tem tempo para respirar, entender e fazer”, disse ela.

Entretanto, a artista garantiu que não pensa em deixar a música de lado e dividiria seu tempo entre as duas profissões da maneira possível. “A cantoria é minha prioridade, embora a comunicação seja, para mim, uma das coisas que eu mais amo fazer”, disparou.

“Eu tenho sorte de ter uma profissão que eu adoro, eu sou cantora e, quando eu estou cantando, de fato, nada me atinge, é um negócio que eu não posso lhe explicar o que é”, completou a baiana.

Saída da TV

Vale lembrar que Ivete já trabalhou na TV Globo como apresentadora do programa musical ‘The Masked Singer Brasil’, que consistia em descobrir quais eram as personalidades famosas por trás das fantasias dos personagens que se apresentavam na atração.

A artista deixou o comando do programa em 2024, a fim de se dedicar integralmente à música e à família. Durante o bate papo, ela garantiu que tem vontade de retomar sua carreira na televisão.

“Eu sou viciada em televisão. Não necessariamente nesse formato [do seu último programa, The Masked Singer], mas na comunicação. Hoje, o mundo nos apresenta milhões de possibilidades”, confessou.

Mudança pelos filhos

Ivete também contou que deixou a emissora para estar cada vez mais perto dos filhos, que estão em uma fase de transição de vida e precisam da atenção integral dela neste momento.

“Marcelo está entrando na adolescência, as meninas já saíram da primeira infância. Tem uma construção não só de caráter, mas de responsabilidade, de movimentos muito sutis e que só a presença mesmo faz que a gente perceba o todo”, explicou.