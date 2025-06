Milionárias? Descubra quanto ganham apresentadoras da Globo

- Foto: Reprodução | TV Globo

Comandantes do programa Fantástico, Maju Coutinho e Poliana Abritta estão entre as apresentadoras mais bem pagas da TV Globo. Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do portal iG, as comunicadoras faturam juntas cerca de R$ 1, 2 milhão.

Poliana recebe um salário mensal de R$ 800 mil, já Maju Coutinho ganha R$ 400 mil por mês. A diferença se dá devido ao tempo à frente da atração dominical e pela trajetória de cada uma delas na emissora.

Enquanto Poliana assumiu o comando da atração em 2014, logo depois da saída de Renata Vasconcellos para o Jornal Nacional, Maju só integrou o time de apresentadoras em 2021, após dar adeus a função de garota do tempo, onde informava a previsão do tempo nos telejornais.

Salário de outros apresentadores

Apesar de integrarem a lista de profissionais bem pagas da emissora, as duas estão longe dos valores recebidos por apresentadores mais experientes da casa. Tais como Luciano Huck e Ana Maria Braga.

Ainda segundo Lo Bianco, o marido de Angélica ganha R$ 3,5 milhões mensais, podendo chegar a R$ 7 milhões com a inserção de publicidades. Já a comandante do ‘Mais Você’ recebe R$ 2 milhões, com acréscimo de R$ 1,2 milhão em ações de marcas famosas.

A lista ainda segue com Tadeu Schmidt, que fatura R$ 2 milhões durante o Big Brother Brasil e R$ 120 mil após o fim do programa. Além de Pedro Bial, que ganha R$ 800 mil e o jornalista César Tralli, que recebe cerca de R$ 200 mil mensais.