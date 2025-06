Simone Mendes surpreende ao revelar valor do seu primeiro cachê

A cantora cmeçou sua carreira ao lado da irmã Simaria - Foto: Reprodução | Instagram

Simone Mendes voltou no tempo neste domingo, 8, durante o programa Domingo Legal, do SBT. A cantora relembrou o valor do primeiro cachê que ganhou na vida, quando ainda fazia dupla com sua irmã mais velha, Simaria.

“Era muito… eram R$30! As coisas melhoraram, graças a Deus. Eu fiz feira, comprei cebola, coisas para casa”, disse ela, que começou a cantar quando ainda era criança.

Ela e a irmã trabalhavam como backing vocals da banda do cantor Frank Aguiar, entre 1996 e 1998. Já em 2004, elas lançaram seu primeiro trabalho como dupla, o álbum ‘Nã, nã, nim na não’.

Cachê atual de Simone

Recentemente, veio à tona o valor atual do cachê cobrado por Simone em sua carreira solo. Segundo seu marido e empresário, Kaká Diniz, a artista costuma cobrar entre R$ 700 mil e R$ 1,7 milhões.

“Um pouquinho mais. Hoje, o cachê mínimo da Simone é de R$ 750 mil. Até um Réveillon, que custa mais de R$ 1,7 milhão. A Simone vai chegar lá com o avião dela, a banda dela, com logística”, disse ele, em entrevista ao podcast Pela Fechadura.

“O transporte é com ela, o hotel é com ela, está incluso. Se o evento for só com a Simone, as vezes ela leva o led dela, a luz dela porque a Simone tem o cenário do show dela. Para o show ser completo, precisa montar o led da forma dela. Ou o cara monta, ou a gente leva e monta o nosso”, completou.

Show na Bahia

Uma das artistas mais contratadas na Bahia durante o São João deste ano, a artista cobrou o montante de R$ 800 mil por show no estado, como mostram os dados contidos no Painel de Transparência dos Festejos Juninos, divulgado pelo Ministério Público da Bahia (MPBA).

A cantora fará shows em cidades famosas do estado como Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Conceição de Jacuípe, Irecê e a capital baiana Salvador.