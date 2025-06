Cantor do Falamansa exibe momento emocionante de esposa com câncer

O artista fez uma declaração especial pra amada - Foto: Reprodução | Instagram

Vocalista da banda Falamansa, Tato compartilhou um momento emocionante ao lado de sua esposa, Luciana Gasperazzo, nesta segunda-feira, 9. O cantor exibiu o momento em que cortou os cabelos da amada, que está enfrentando uma batalha contra um câncer nas mamas.

O artista ainda aproveitou a publicação para declarar seu amor pela moça. “Esse é o grande amor da minha vida… Mãe dos nossos quatro filhos. Ela me pediu pra fazer esse vídeo pra postar no insta dela…eu não sei , no lugar dela, se eu faria o mesmo… Assim como ela me pediu pra cortar o cabelo dela… eu também não sei, se fosse com o meu cabelo, se eu teria coragem”, escreveu ele.

“Ela também pediu a cirurgia imediata e total , após descobrir um câncer na mama, coisa que, só de pensar, me faz tremer nas bases. E passou por essa barra sempre com um sorriso no rosto. Dela e dos enfermeiros e médicos que cruzaram o seu caminho”, completou.

Tratamento

O artista também aproveitou o desabafo para contar detalhes sobre o tratamento da doença e destacou a força que Luciana tem expressado a cada dia. “Na dúvida de fazer as sessões de químio pós operação , ela foi categórica: “-Quero fazer quantas quimios for preciso pois quero viver até os 105 anos!”. Mais uma vez, não sei se eu encararia essa!”, disparou.

“E ela tá aí , cada dia mais linda, decidida, cheia de planos e espalhando energia positiva ao dizer que “o pior já passou”. Não… não é fácil… e não passou, mas , do lado dela , é quase um desrespeito ficar triste. Como é que eu vou chorar se, quando olho pra ela , ela está me olhando com um sorriso do tamanho do mundo?”, confessou.

“Do que vou reclamar se, nossa vida é tão cheia de bênçãos e a maior delas é termos uns aos outros? Só me resta fazer o meu melhor , pra ser a metade do que ela tem demonstrado ser por nós. @lugasperazzo você me inspira. Todos os dias!”, destacou.

Agradecimento

Por fim, Tato agradeceu a esposa por ser quem é e destacou que o post não é uma forma de lamentação, mas sim de admiração pela força e coragem de Luciana, que segue o inspirando.

“Essa postagem não é nenhum tipo de lamento… ou reclamação com a vida. É um agradecimento… por ter a sorte de estar ao lado de alguém tão forte e inspirador E , por favor, não fiquem tristes! Estamos vivendo momentos de olhos nos olhos onde cada dia tem sido uma vitória! Não há o que se queixar! Só agradecer!”, escreveu.

“Afinal de contas, estar ao lado dela e dos meus filhos é a minha maior alegria! E assim estarei, pro resto de nossas vidas… Na saúde ou na doença.. Na alegria, ou na …alegria!”, concluiu.