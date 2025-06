Ex-BBB passa perrengue com camisinha em aeroporto: “Idosa atrás de mim

O rapaz contou os detalhes do ocorrido em suas redes sociais - Foto: Ilustrativa | Freepik

Lucas Pizane passou por uma situação constrangedora ao voltar de uma viagem nesta segunda-feira, 9. O ex-BBB baiano contou que sua mochila abriu sem querer no aeroporto e um item inusitado caiu dela, sendo recolhido por uma idosa.

“Senhor, tem misericórdia! Tem coisa que é só comigo que acontece. Eu desci do avião, a mochila abriu o zíper e caiu... só vi uma senhorinha atrás de mim: 'Menino, menino, menino, caiu da sua mochila'”, contou ele.

“O que foi que caiu da minha mochila? Um pacote de camisinha. Uma senhora, uma idosa com um pacote de camisinha na mão correndo atrás de mim”, completou o rapaz, visivelmente constrangido com o ocorrido.

Por fim, o rapaz fez um alerta para os seguidores. “[Fiquei] sem saber onde enfiar minha cara. Mas tudo bem, não é vergonha se proteger. Se protejam, crianças”, concluiu.

Namoro de Pizane e Giovanna

Lucas Pizane mantém um relacionamento com Giovanna Lima, mineira que conheceu durante sua participação no reality show da TV Globo. Entretanto, os dois só começaram a se relacionar meses depois do fim do programa, em 2024, após o rapaz terminar o namoro com a modelo Beatriz Esquivel.

Recentemente, eles completaram um ano de namoro e fizeram um ensaio romântico nas dunas dos Lençóis Maranhenses para celebrar o romance. Nos cliques, o casal aparece trocando beijos, sorrisos e abraços.

Eles estiveram no Maranhão para curtir a festa São João da Thay, organizada pela influenciadora Thaynara OG. Além deles, diversos outros influenciadores digitais e personalidades famosas estiveram presentes no evento.