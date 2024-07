Pizane e Giovanna são flagrados em clima de romance

Ex-BBBs Lucas Pizane, de 22 anos, e Giovanna Lima, de 28 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois de várias especulações, a web foi surpreendida nesta quinta-feira, 4, com o clima de romance entre os ex-BBBs Lucas Pizane, de 22 anos, e Giovanna Lima, de 28, que foram vistos agarradinhos. Os dois posaram juntos em um rio durante viagem ao Amazonas, onde estão desde o início do Festival de Parintins, realizado na última semana.

Nas redes sociais, os internautas aproveitaram para comentar sobre os 'pombinhos', que participaram da edição do BBB24. “Vocês podem não gostar, mas a química é absurda, tá?”, comentou uma internauta. Por outro lado, há quem lembre o desconforto que a ex de Pizane tinha com Giovanna: “A intuição de uma mulher não falha”.

E teve quem aproveitou para alfinetar Giovanna. “Bin Laden perdeu”, disparou outro internauta, citando o participante do BBB com quem a nutricionista teve um romance dentro da casa.