Pedro Scooby confessa que esposa é viciada em sexo

Pedro Scooby e Cíntia estão casados desde 2020 - Foto: Reprodução | Instagram

Pedro Scooby resolveu contar intimidades sobre sua vida íntima com a esposa, a modelo Cíntia Dicker. Convidado do podcast “Em Pé”, o surfista revelou que a amada é mais viciada em sexo do que ele e que os dois possuem muita química.

“Na cama o bagulho é doido. Eu achei que eu fosse um cara que gostasse muito, até conhecer ela. Ela gosta muito, muito, muito mesmo! O bagulho é doido. Temos uma química monstra”, disse ele.

O ex-BBB ainda aproveitou o bate papo para exaltar a postura de Cíntia como esposa dele. “É uma mulher muito maneira, muito parceira. Ela abraçou um pacotão que sou eu e meus filhos, e não é mole, mas ela dá muito amor e carinho para os meus filhos”, afirmou.

Vale lembrar que Scooby é pai de quatro crianças: Dom, de 13 anos, os gêmeos Ben e Liz, de 10, fruto do relacionamento com a atriz Luana Piovani, e Aurora, fruto do casamento com Cíntia.