Aline Patriarca confirma fim do namoro com Diogo Almeida: "Diferentes"

A ex-BBB Aline Patriarca anunciou em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 17, o fim do seu namoro com Diogo Almeida. Os dois se conheceram dentro da casa do BBB 25 e mantiveram a relação após o programa.

Nos stories da sua rede social, a baiana disse que o término ocorreu "em comum acordo" e motivado por eles estarem "em fases e com objetivos diferentes".

"Em respeito aos fãs quero comunicar a vocês que eu e o Diogo não somos mais um casal", escreveu Aline Patriarca.

Aline explica motivo do término

A baiana ainda disse que eles dois viveram "momentos especiais juntos, mas entendemos, em comum acordo, que estamos em fases e com objetivos diferentes".

"Agradeço a quem sempre torceu, nos apoiou e peço, de coração, respeito e privacidade neste momento", completou a ex-PM.

Dentro do reality show, os dois tiveram discussões intensas. Aline chegou a brigar em vários momentos com a mãe de Diogo, Vilma Nascimento, que entrou com o filho para a edição.

Aline Patriarca, por sua vez, participou do BBB 25 ao lado do também baiano Vinicius.