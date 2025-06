Ex-BBB Aline Patriarca fala sobre namoro com Diogo Almeida

Aline falou sobre a fase atual do namoro - Foto: Reprodução | Instagram

A ex-BBB Aline Patriarca confirmou que está namorando o ator Diogo Almeida, com quem viveu um romance dentro da casa do Big Brother Brasil 25. Agora, fora do confinamento, o casal decidiu dar uma nova chance ao relacionamento e seguir juntos.

Durante o São João da Thay, evento que reuniu famosos no Maranhão, Aline conversou com o Gshow sobre a fase atual do namoro: “Aqui fora existem muitas outras coisas que a gente pode expandir. Eu acho que essa liberdade, ter esses momentos mais íntimos mesmo, longe das câmeras, permite que a gente se conheça mais a fundo. Mas está sendo lindo.”



A baiana, que já foi policial militar e hoje atua como influenciadora, também comentou sobre seu futuro na televisão. Ela renovou contrato com a ViU, agência de talentos da Globo, e está aberta a novas oportunidades, especialmente na dramaturgia. “Tomara, olha aí! Vamos ver, né? Globo estou disponível, tá?”, brincou.

Animada com os novos rumos da vida profissional, Aline ressaltou que se sente realizada com o que conquistou até agora. “Eu acho que é a felicidade. A felicidade que eu encontro em todas as coisas que eu faço, a minha vida. Só de ter a minha família, ter saúde e sempre batalhar por aquilo que eu acredito, isso já me faz uma pessoa muito realizada”, concluiu.

Repercussão da volta do casal

Alguns fãs de Aline não gostaram muito de saber do retorno do relacionamento dela com o Diogo Almeida. Na web, diversos internautas revelaram sua insatisfação com o casal, alegando que a baiana merecia estar com alguém melhor.



“E eu torci tanto! sério que decepção, não por ela estar com esse homem que nunca moveu a língua pra defendê-la e sim, por pouco a pouco estar deixando a carreira afundar por conta de uma paixonite! Quem acompanhou no BBB e palavras do melhor amigo sabe que Aline infelizmente se perde”, disse uma.

“Aguardemos o exposed do final do relacionamento dela contando como o macho era abusivo”, debochou outra. “Mulher maravilhosa, se perde tanto por causa de macho”, reforçou uma terceira.