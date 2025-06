Saiba o que Xororó tentou proibir Sandy de fazer: “Muito difícil”

Cantor cedeu diante da insistência dos filhos - Foto: Reprodução | Redes sociais

Xororó, da dupla com Chitãozinho, revelou que tentou impedir os filhos Sandy e Junior de seguirem carreira artística. A declaração foi feita durante participação no podcast Podpah, no episódio que foi ao ar no dia 8 de maio desse ano.

“Quando foi gravar o primeiro disco deles, que eu produzi os primeiros dez discos […] quando eles começaram a cantar, e essa insistência veio dos dois, eu não queria que eles cantassem”, afirmou o cantor.

A preocupação de Xororó, segundo ele, vinha da experiência que teve no início da própria carreira. “Porque eu sabia o que eu tinha passado, começo de carreira é muito difícil, estrada […] e a gente já estava com a vidinha melhor, tinha casa própria, carro, uma vida mais tranquila”, explicou. “Mas pra chegar até ali, eu lutei muito.”

O comentário surgiu durante conversa ao lado de Chitãozinho, que resgatou o tema. A trajetória de Sandy & Junior começou com uma participação no programa Som Brasil, quando ainda eram crianças. A repercussão da apresentação levou ao convite para gravação de álbuns, que foram supervisionados de perto por Xororó.

Mesmo com o receio inicial, o cantor cedeu diante da insistência dos filhos e produziu os primeiros dez discos da dupla, que se tornaria um dos maiores fenômenos musicais do país nos anos 1990 e 2000. Atualmente, Sandy e Junior seguem em carreiras solo, mas eventualmente se reúnem em apresentações especiais.