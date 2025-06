Bruna Marquezine pede ajuda e recebe críticas: "Parecendo uma pobre"

Publicação rapidamente se viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Bruna Marquezine foi criticada por seguidores após fazer uma pergunta nos stories do Instagram. A atriz usou a rede social para saber se alguém de São Paulo estava indo para o Rio de Janeiro – subentendendo que pediria um favor para essa pessoa.

“Alguém vindo de São Paulo para o Rio amanhã?”, escreveu Bruna. O pedido, postado na noite de quinta-feira, 5, viralizou e causou incômodo em parte do público.



“Ela quer carona e ajuda na gasolina”, disse uma pessoa. “Eu queria muito entender porque a Bruna Marquezine faz isso. Ela não tem motorista ou avião?”, criticou outro. “Fica parecendo uma pobre pedindo carona”, escreveu mais um.

A publicação rapidamente se espalhou pelas redes e foi recebida com uma mistura de ironias e comentários surpresos. Alguns internautas brincaram com a ideia de que a atriz estivesse tentando economizar na viagem entre as duas capitais. “Tá pedindo ajuda pra gasolina?”, questionou um usuário. Outro reforçou: “Ela quer carona e ajuda na gasolina”.

Mesmo com as críticas, houve também quem achasse graça na situação. Um internauta chegou a comentar: “Diva econômica”.

Essa não é a primeira vez que Bruna recorre às redes sociais para esse tipo de pedido. Em 2024, ela já havia perguntado se alguém iria de São Paulo para Salvador, o que também gerou reações semelhantes.