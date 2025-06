Diogo Defante lança série Repórter Doidão com episódio em Salvador

Na nova série, o personagem se aventura por oito cidades brasileiras - Foto: Divulgação

Depois de cobrir grandes eventos esportivos internacionais, como a Copa do Mundo no Qatar, o Mundial de Clubes no Marrocos, a Eurocopa em Berlim e as Olimpíadas em Paris, o humorista Diogo Defante estreia seu novo projeto com o personagem Repórter Doidão: a série Repórter Doidão pelo Brasil.

A produção, lançada no dia 15 de maio no canal oficial do YouTube do artista, explora uma cidade diferente do país a cada episódio. Salvador, quarto destino da série, teve seu episódio exibido nessa quinta-feira, 5.



O humorista, natural de Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, já acumula mais de dez anos de trabalho na internet e conquistou milhões de seguidores com o personagem criado em 2016. A abordagem diferenciada de entrevistas feitas em ruas, praias, ônibus e trens fez do Repórter Doidão uma figura conhecida nas redes sociais.

Na nova série, o personagem se aventura por oito cidades brasileiras: Petrópolis (RJ), Recife (PE), Foz do Iguaçu (PR), Rio Branco (AC), Goiânia (GO), Belém (PA), Juiz de Fora (MG) e Salvador (BA). Cada episódio conta com jogos e desafia o Repórter Doidão a completar três tarefas enquanto conhece moradores, experimenta a culinária local e se depara com situações inusitadas.

Sobre o projeto, Defante comenta: “Esse projeto é muito especial pra mim. Depois de ter tido a oportunidade de conhecer alguns países no exterior, eu senti que era hora de mostrar a diversidade enorme que existe só dentro do nosso país. Tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas, que me receberam tão bem e entenderam o propósito da minha ideia, que é mostrar várias cidades de maneira respeitosa e divertida”.

Em relação ao episódio de Salvador, ele revela: “Eu fiquei encantado com o Pelourinho, ainda não conhecia. Joguei capoeira e me ensinaram a tocar berimbau (risos). Saí profissional de berimbau, fiquei treinando mais tempo depois, adorei esse instrumento. E ainda promovi uma rinha de Michael Jackson’s debaixo da varanda onde o rei do pop gravou seu clipe. Está bem engraçado esse vídeo”.

Os episódios serão lançados semanalmente no canal oficial de Diogo Defante no YouTube.

Veja o episódio em Salvador