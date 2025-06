Traição? Influenciadora responde rumores de affair com Zé Felipe

Os dois se encontraram nos bastidores de um show do artista em Portugal - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora portuguesa Bernardina Brito usou seu perfil no Instagram para esclarecer os rumores que circulam sobre um possível envolvimento com o cantor Zé Felipe, ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca. Os dois se encontraram nos bastidores de um show do artista em Portugal, o que gerou especulações nas redes sociais.

“Muito se tem falado e especulado sobre ‘mim e o Zé Felipe’. Quero só deixar bem claro que o Zé é um excelente profissional, recebeu-nos com muito carinho mas acima de tudo com muito respeito”, afirmou Bernardina.



Ela destacou que não percebeu “qualquer tipo de intenção para algumas das fans que lá estavam”, e observou o cuidado do cantor para “não tocar em certas partes do corpo de alguma mulher”.

A influenciadora ainda ressaltou que Zé Felipe demonstrou felicidade ao receber o carinho dos fãs portugueses, “dando por várias vezes algumas gargalhadas bem profundas”. Bernardina sugeriu que o foco deveria ser esse momento positivo, “em vez de estarem a especular qualquer tipo de traição ou interesse físico para com as fans portuguesas”.

Além disso, a portuguesa afirmou ter gostado da forma como o cantor tratou ela e seus filhos. “Para terminar de facto gostei muito de conhecer o Zé como já o pronuncie várias vezes foi uma pessoa que nos recebeu com muito carinho principalmente aos meus filhos e quem trata bem os meus filhos merece o mundo inteiro”, declarou.

Bernardina finalizou agradecendo o apoio dos brasileiros: “E quero aproveitar para agradecer a todos os brasileiros que têm aqui chegado, vocês têm sido mega simpáticos comigo, gratidão”.

Separação com Virginia

Zé Felipe anunciou recentemente o fim do casamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca, mãe de seus três filhos: Maria Alice, 4 anos, Maria Flor, 2, e José Leonardo, 10 meses.

Embora tenham afirmado que a separação foi amigável e sem desentendimentos, o ex-casal passou a ser alvo de diversos rumores sobre os motivos do término. Um desses boatos sugeria que Zé teria traído Virginia com uma dançarina.