Zé Felipe processa influenciadora após ser chamado de gay

Zé Felipe resolveu processar a influenciadora Cleo Loyola nesta quarta-feira, 4. A moça revelou que recebeu uma intimação judicial por parte do cantor, após alegar que ele era homossexual em um post do Instagram.

“Você me processou Zé Felipe, porque eu disse quem você é. Olha o que eu faço com o seu processo. Falei mesmo, e tenho como provar”, disse ela, exibindo os papéis da intimação e debochando da situação.

O processo foi movido após Cleo, que é ex-mulher do cantor Luciano Camargo, alegar que Zé Felipe só casou com a influenciadora Virginia Fonseca para esconder sua verdadeira sexualidade, construindo uma família de fachada.

“Zé Felipe gosta de sentar e lamber uma banana. Todo mundo aqui no Goiás sabe disso.[... ] Desde pequeno, todo mundo sabe dessa maneira afeminado dela. Ele, desde pequeno, gostava de brincar de boneca. O meu filho Wesley Camargo [filho dela com Luciano Camargo] ali no meio deles... Enfim, ele é gay”, disparou ela na ocasião.

Sexualidade motivou término de Zé e Virginia

Cleo Loyola também afirmou que o motivo do fim do casamento de Zé Felipe com Virginia Fonseca foi uma traição do artista. Ela alegou que a loira flagrou o pai de seus três filhos se relacionando sexualmente com outro homem.

“Quando o Leonardo e Poliana [pais de Zé Felipe] levaram as crianças para a fazenda era porque a briga estava feia. Porque a Virginia flagrou o Zé Felipe com outro homem”, alegou ela, reforçando que Zé costumava ficar com os meninos da escola.