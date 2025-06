Link de perfil de Zambelli direciona para vídeo pornô de MC Mirella

Carla Zambelli teve prisão determinada por Alexandre de Moraes - Foto: Lula Marques | Agência Brasil | Reprodução

A deputada federal Carla Zambelli (PL), que deixou o Brasil no final do mês de maio, após ser condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), teve suas contas nas redes sociais bloqueadas, em decisão do ministro Alexandre de Moraes. Um dos links, entretanto, estava direcionando para um conteúdo pornográfico protagonizado pela cantora MC Mirella.

A informação é do portal Metrópoles. Segundo a publicação, Moraes determinou o bloqueio dos perfis da deputada no Linkedlin, TikTok, X, Facebook e Instagram. Caso a decisão seja descumprida por qualquer uma das plataformas, uma multa diária de R$ 100 mil deverá ser aplicada.

O vídeo que aparece em um dos links mostra a cantora MC Mirella com o seu marido, o dançarino Dynho Alves. A artista possui um perfil em um site de venda de conteúdos eróticos, e teve um vídeo vazado recentemente.

Fora do país

Carla Zambelli deixou o Brasil no final de maio. A parlamentar, que vai se licenciar do mandato, afirmou em vídeo que saiu do país, inicialmente, para fazer um tratamento médico, tomando a decisão de permanecer no exterior, logo em seguida, por conta de questões políticas e jurídicas.

Zambelli se encontra nos Estados Unidos, mas seu destino será a Itália, onde possui cidadania local. Ao confirmar sua próxima 'parada', a deputada bolsonarista desafiou o ministro Alexandre de Moraes.

"Sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a Justiça italiana me prenda. E aí não vai ser o Alexandre de Moraes, vai ser a Justiça italiana. Estou pagando para ver um dia desses", disparou.



Pedido de prisão

Em decisão que segue pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), Alexandre de Moraes determinou, nesta quarta-feira, 4, a prisão de Carla Zambelli.

O magistrado ainda solicitou a inclusão do nome da deputada na lista de difusão vermelha da Interpol, o que coloca na parlamentar, que está no seu segundo mandato, o status de foragida.