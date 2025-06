Governo adia para dia 25 execução de nova regra para o IOF

Imagem Ilustrativa - Foto: Marcello Casal Jr./Agencia Brasil

O governo federal prorrogou para 25 de junho o prazo para pagamento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) incidente sobre depósitos acima de R$ 50 mil em planos de previdência privada como o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).

A cobrança de uma alíquota de 5% sobre a operação integra as novas regras para o IOF anunciadas pelo Ministério da Fazenda em 22 de maio e que passaram a valer no dia seguinte.

O adiamento afeta o pagamento de imposto para operações realizadas entre 21 a 31 de maio, que venceria em 4 de junho, e 1º a 10 de junho, que venceria em 13 de junho.

Antes da nova regra, os aportes eram isentos de IOF, mas segundo o governo a modalidade estava sendo usada como rota de escape após a taxação dos fundos exclusivos de investimento dos super-ricos. As mudanças no IOF agora estão sendo negociadas entre o ministro Fernando Haddad e líderes da Câmara dos Deputados e do Senado.

Lula descarta cortes no social

A solução de fazer cortes sociais para ajuste fiscal do país foi descartada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em recado repassado, na segunda-feira, 2, para a equipe econômica do governo, que reforçou o discurso de que os mais pobres não serão penalizados.

Conforme apuração da CNN, Lula tem reforçado que não irá recuar na política de valorização do salário mínimo e desmentiu que irá desindexar o salário mínimo dos benefícios previdenciários, o que tem sido sugerido por parlamentares do Centrão.

O presidente se reunirá com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para chegar a uma solução diante da pressão do Congresso Nacional para que a gestão petista recue do aumento do IOF.