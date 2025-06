"Estou nos EUA para defender a liberdade", diz Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro - Foto: Saul Loeb/AFP

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) rebateu as afirmações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira, 3.

Sem dar nomes, Lula disse, durante coletiva de imprensa, que o parlamentar fica "tentando lamber as botas do Trump".

"Lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá para convocar os Estados Unidos a se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. Isso que é uma prática terrorista. Renuncia ao seu mandato, pede licença do mandato para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira", afirmou.

Em resposta nas redes sociais, Eduardo declarou que Lula só é presidente porque a administração de Joe Biden, ex-presidente dos EUA, teria interferido nas eleições no Brasil. “Conforme confessou o ministro do STF Luís Roberto Barroso, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral”, apontou.

“Então, a diferença é que eu estou aqui nos Estados Unidos para defender a liberdade do povo brasileiro. Enquanto que o Lula só que voltar a cena do crime para roubar os aposentados do INSS e também as estatais brasileiras”, completou.

Ida para os EUA

Eduardo foi embora do Brasil em março deste ano. Ele também se licenciou do cargo e fez o anúncio sobre o seu afastamento por meio das redes sociais. Na ocasião, ele comunicou que se afastaria do Legislativo para permanecer nos Estados Unidos, assim como o seu pai fez após as eleições de 2022.

A novidade aconteceu uma semana antes do julgamento de Bolsonaro na Primeira Turma do STF por suposta participação nos atos golpistas do 8 de janeiro, que acontece no próximo dia 25 deste mês.