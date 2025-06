Prefeitura de Cruz das Almas gasta quase R$ 2 milhões com quentinhas

Ednaldo Ribeiro, prefeito de Cruz das Almas - Foto: Divulgação | ASCOM

A Prefeitura de Cruz das Almas, município localizado no Recôncavo baiano, vai utilizar R$ 1.869.150,00 na compra de quentinhas e kits de lanche. O valor consta no resultado do processo de licitação já homologado pelo município, em certame vencida pela empresa AS Delicatessen LTDA.

Segundo publicação do Diário Oficial do Município, na edição do dia 20 de maio, a quantia será dividida em dois lotes. Na primeira remessa, o montante será de R$ 1.746.750,00, enquanto a segunda parcela será de R$ 122.400,00. O documento também afirma que a contratação tem como objetivo garantir a alimentação dos servidores.

A vencedora do processo de licitação é popularmente conhecida como Tortines Delicatessen, e tem 20 anos de fundação. A unidade fica localizada no centro da cidade, tendo como principal atividade o serviço de lanchonetes, "casas de chá, sucos e similares".

O que diz a Prefeitura?

Em nota à imprensa, a Prefeitura de Cruz das Almas explicou como funcionou o certame, e justificou que os gastos estão dentro do teto orçamentário, representando o limite máximo que poderá ser usado dentro do período de vigência de um ano de contrato.

A gestão ainda descartou a existência de irregularidades no processo de licitação, e afirmou que o município fornece 232 refeições diárias, destinadas a diversos setores, como a delegacia, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e secretarias municipais.