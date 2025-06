Vereador do PL é preso por estupro de adolescente

Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa - Foto: Reprodução

O vereador do PL, Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa, da cidade de Canarana em Mato Grosso, foi preso no último sábado, 31, por acusação de estupro de vulnerável e armazenamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil.

Conforme detalhou o delegado de Canarana, Flávio Leonardo Santana, a investigação revelou que o político, que também é médico, estava se relacionando com uma adolescente de 15 anos e a submetia à escravidão sexual.



Além disso, segundo as evidências, os abusos aconteciam desde que ela tinha 12 anos. Há também indícios de que o suspeito utilizava essa menor para abusar sexualmente de uma criança de dois anos.

Thiago, de 40 anos, foi preso após cumprimento de mandados de busca e apreensão na sua residência e clínica. Ele passou por audiência de custódia no mesmo fim de semana, e a Justiça decretou a prisão preventiva, considerando a gravidade do caso.

O vereador usava sua profissão para ter acesso às vítimas, de acordo com o que mostra as investigações. Com base nesses elementos, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão tanto na casa quanto no consultório de Thiago.

Na residência, foram encontrados e apreendidos aparelhos eletrônicos contendo imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. A polícia afirma que o material foi produzido e armazenado pelo médico, que também é suspeito de divulgar as imagens.

Nota de repúdio

O Partido Liberal publicou nesta segunda, 3, uma nota de repúdio ao caso e anunciou a suspensão preventiva da filiação do vereador.

"Reafirmamos o nosso compromisso com a proteção das crianças e adolescentes e, de forma alguma, admitiremos condutas semelhantes a essas por parte de filiados ou de quem quer que seja", finalizou o comunicado.

Confira: