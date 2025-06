Saiba a rota de fuga de Carla Zambelli para sair do Brasil

Deputada Carla Zambelli deixou o Brasil - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

A deputada federal Carla Zambelli (PL), que anunciou sua saída do Brasil, nesta terça-feira, 3, usou a fronteira com a Argentina para deixar o país, na última semana. O ponto de partida foi a cidade paranaense de Foz do Iguaçu.

As informações são da TV Globo e do portal G1. De acordo com a publicação, a deputada saiu do território brasileiro no dia 25 de maio, tendo Buenos Aires, capital argentina, como destino inicial.

Zambelli, que confirmou sua permanência no exterior, classificando sua posição como um ato de "resistência", ainda afirmou que pedirá licença do seu mandato como parlamentar.

A deputada se encontra nos Estados Unidos, mas deve deixar o país rumo à Itália, onde possui cidadania local.

Zambelli condenada

Carla Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 14 de maio, a dez anos de prisão, no âmbito da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), junto com o hacker Walter Delgatti.

Todos os ministros da Primeira Turma votaram pela condenação de Carla. A Corte ainda determinou a perda do mandato da parlamentar, eleita pelo estado de São Paulo, e o pagamento de uma indenização no valor de R$ 2 milhões.

A deputada federal é a segunda do clã 'bolsonarista' a deixar o país nos últimos meses. O primeiro nome a pedir licença do mandato foi o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).