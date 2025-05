Saiba como ganhar dinheiro no OnlyFans sem produzir conteúdo adulto

Modelo em ensaio sensual com estilo 'boleira'

As plataformas de conteúdo adulto têm se tornado um sucesso entre os brasileiros nos últimos anos. Segundo dados levantados pela Timelens, consultoria do ecossistema FutureBrand São Paulo, o interesse pelos sites deste segmento cresceu em 158% no Brasil, desde 2020.

Sites como o brasileiro Privacy e o britânico OnlyFans dominam o setor +18 e possuem um volume de busca de 237% e 19% , respectivamente. Em sua maioria, os usuários são jovens adultos do sexo masculino, que buscam ver fotos e vídeos de famosas sem roupa.

Entretanto, tem surgido uma nova modalidade de produção de conteúdos nestas plataformas, que consiste em compartilhar outros tipos de registros, ao invés das fotos sensuais e vídeos eróticos com cenas de sexo explicito.

Como ganhar dinheiro sem mostrar o corpo?

Site utilizado para compartilhar vídeos, fotos e podcasts exclusivos, cobrando um valor mensal, o Onlyfans é um excelente ponto de conexão entre um artista, professor ou músico com seus admiradores, que buscam saber mais da vida da personalidade em questão.

Na plataforma, é possível publicar fotos dos bastidores de uma gravação, spoiler de novas canções, treinos na academia, bastidores de eventos esportivos, ensaios de shows e muitos outros conteúdos informativos.

Algumas pessoas compartilham até mesmo fotos dos seus pés, a fim de satisfazer fetiches de outras pessoas. Em entrevista ao ‘g1’, o ex-BBB Wagner Santiago revelou que já ganhou cerca de R$ 7 mil só com a venda dos famosos ‘packs do pezinho’.

“Comecei no OnlyFans com um ensaio sensual, mas um seguidor me procurou porque queria o tema específico que era a podolatria. Aí vendi um pack pra ele e ele divulgou num grupo desse interesse e isso perdeu o controle. No primeiro dia, vendi quase 50 packs do pé”, relembrou.

Famosos que aderiram ao movimento

Focados em estar mais próximos dos fãs e compartilhar os bastidores de suas vidas, alguns famosos aderiram ao movimento e anunciaram a criação de suas contas no Privacy e no OnlyFans, deixando claro que não pretendem expor sua vida sexual.

Dentre eles, estão algumas personalidades do mundo da música, televisão e até mesmo esporte, que oferecem conteúdos exclusivos em troca de uma assinatura mensal, que pode variar entre R$ 5 a R$ 200.

Saiba quem são eles:

Fiuk

Filho do cantor Fábio Jr, o ex-BBB criou sua conta no Privacy em 2023 para falar sobre seu amor por carros e elementos automotivos. Em um post no Instagram, o rapaz revelou que mostraria um outro lado dele, informação que foi confirmada por sua assessoria.

“Ao contrário das abordagens convencionais, Fiuk não optará pelo apelo sensual. Em vez disso, ele convida seus seguidores a mergulharem nos bastidores eletrizantes de sua vida, revelando um estilo de vida completamente dedicado aos carros”, informou a equipe dele, em nota enviada à imprensa.

MC Livinho

Outro cantor que se rendeu ao Privacy foi MC Livinho. Apesar de receber diversos convites para gravar vídeos de sexo explícito com produtos de conteúdo erotico, o artista garantiu que criou a conta para mostrar os bastidores das produções de seus novos álbuns e shows.

“Quero mostrar tudo o que acontece por trás das câmeras, desde a criação de um novo álbum até os ensaios com a equipe de dança e a escolha do figurino. Há todo um universo criativo além da música que quero compartilhar”, disse ele nas redes sociais.

“Estou animado para levar isso para a Privacy e mostrar também meu estilo de vida. Vou mostrar coisas que não mostro nas minhas outras redes sociais”, completou o famoso, que é casado com a influenciadora Byanca Gabarron.

Pedro Scooby

O surfista surpreendeu os seguidores ao anunciar que se juntaria aos criadores de conteúdo do OnlyFans em fevereiro deste ano. Scooby contou que foi convidado pela própria plataforma para mostrar os bastidores das competições esportivas e que não cobrariam nem um real pelo conteúdo.

“Não é o que vocês estão pensando. O OnlyFans contratou atletas pelo mundo todo pra mostrar bastidores do mundo do esporte. Tô amarradão porque estou gravando vários bastidores do mundo do surfe, da minha carreira, de treinos, preparo, viagens e vou soltar lá. Tem muita coisa legal. É de graça”, explicou.

“Eu sempre acreditei que a vida é sobre conexão e energia, e o OnlyFans é mais uma maneira de eu me aproximar de quem acompanha a minha jornada. Quero compartilhar o que há por trás das câmeras, desde os preparativos para encarar as ondas gigantes até os momentos mais leves do dia a dia. O surfe é meu mundo, mas minha história vai além do mar, e estou animado para dividir tudo isso de um jeito mais direto e real”, completou.

Regina Volpato

Conhecida por seu trabalho como apresentadora no SBT, Regina Volpato possuia uma conta no OnlyFans até 2024. No perfil, a comunicadora vendia fotos e vídeos de seu pé, publicando cerca de 150 imagens e 30 gravações.

Em entrevista ao programa “Sabadou Com Virginia”, do SBT, ela contou que não conseguia mais pensar em ângulos criativos e acabou desistindo da conta. “Foi muito legal, o mais interessante foi que as pessoas diziam: 'Como uma mulher na sua idade, jornalista, faz esse perfil?'. Pude trazer vários assuntos. Fui movida pela curiosidade”, disse ela.

“Primeiro porque não acreditei e depois porque queria saber como funcionava. Mas chegou uma hora que perdeu a graça. Não tinha mais ângulo, o que fazer com o pé. Foi divertido, legal, mas aí comecei a ficar sem tempo também e fechei”, explicou.

Felipe Prior

O ex-BBB Felipe Prior também encontrou as plataformas adultas como uma forma de conquistar uma renda extra. O rapaz criou sua conta no OnlyFans em 2023, onde publicou apenas fotos de seus pés, deixando claro que não tinha intenção de mostrar o corpo.

“Só para deixar claro: não estou vendendo conteúdo nenhum adulto. Fiz a parada (o perfil na plataforma Onlyfans) na zoeira, porque todo mundo fica me mandando 'direct' (mensagens privadas por meio do Instagram), pedindo para eu mandar foto do meu pé. E aí todo fica pedindo foto do pé...! E aí eu falei: 'Não aguento mais!'. Vou agora ganhar dinheiro para mandar foto do pé”, disse ele em um post no Instagram.

Ele ainda contou que vendeu alguns registros pelo valor de US$ 10, o equivalente a cerca de R$ 51 na cotação da época. “Ontem mandei uma foto do pé no bar, uma foto do pé pisando na merd*...”, ironizou o famoso, que ficou conhecido por sua eliminação no maior paredão da história do Big Brother Brasil, que contou com mais de 1 bilhão e meio de votos.

Faturamento mensal

Apesar de não faturar tanto quanto os criadores de conteúdos explícitos, como MC Mirella e Andressa Urach, os famosos têm tido um bom rendimento mensal com os conteúdos exclusivos.

Cobrando R$ 29,99 por mês para os assinantes, MC Livinho atingiu o top 1 do Privacy em apenas três dias após a criação de sua conta. Apesar de não terem números exatos sobre o valor faturado pelo funkeiro em um mês, estima se que ele ganhe uma média de R$ 70 mil.

E aí, vai se jogar nas plataformas adultas também?