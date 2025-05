Fãs ironizam Bethânia em campanha antifrizz: "Nunca nem usou" - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O nome de Maria Bethânia virou assunto nas redes sociais após a estreia de uma campanha publicitária, onde a cantora aparece ao lado de Sabrina Sato promovendo uma linha de produtos antifrizz. Os comentários dos fãs roubaram a cena da ação, que não perderam a chance de brincar com o contraste entre o discurso publicitário e a imagem da artista baiana.

“Ela ganhando milhões pra fazer propaganda de algo que ela sequer vai usar, ninguém poderia, somente ela, Maribeth”, comentou um internauta. "Quando era pequena meu pai me chamava de Maria Bethânia só porque eu acordava com o cabelo gigante…”, relembrou outra usuária do X.

Além da surpresa com a proposta da campanha, muitos internautas celebraram o encontro entre Bethânia e Sabrina. “As gargalhadas que a Sabrina arrancou da Bethânia… Não sabia que precisava tanto ver esse encontro até ver elas juntas".

Confira o vídeo: