Juliana Paes surpreende funcionários de restaurante na Bahia

Juliana Paes posou ao lado dos fãs - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Juliana Paes surpreendeu os funcionários do restaurante Vesúvio, localizado no aeroporto de Ilhéus, na Bahia, nesta quarta-feira, 23. A atriz passou pelo local ao fazer uma conexão e posou com os fãs, que compartilharam o registro nas redes sociais.

“Olha quem apareceu no Vesúvio: a nossa Gabriela!”, escreveram os funcionários na legenda da publicação, fazendo referência a personagem interpretada pela ex-atriz global na novela ‘Gabriela’, baseada na obra de Jorge Amado.

Apesar da passagem rápida por Ilhéus, Juliana curtiu o feriado em Cachoeira de Tremembé, localizado na Península de Maraú, na Bahia. A famosa curtiu os dias de folga ao lado do marido e dos filhos, Pedro, de 15 anos, e Antônio, de 12.