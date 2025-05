Mãe de Bia Miranda ameaça Gato Preto: “perder meu réu primário”

Jenny Miranda detonou o ex da filha - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Jenny Miranda usou suas redes sociais para proferir algumas ameaças e ofensas contra Gato Preto, pai da filha mais nova de Bia Miranda. Mãe da influenciadora, a ex-Fazenda deixou um comentário em uma publicação do Instagram, nesta quarta-feira, 23, detonando o rapaz, que deixou a jovem sozinha durante o parto.

“Você não é homem, você não é nada! Tomara que a Bia não queira te ver nunca mais…. você não merece nenhum pingo de empatia. Falou que [a Maysha] não era sua filha, deixou ela sozinha nesse momento, pegou outra e postou e quase agora que estava ostentando dinheiro”, disse ela.

“Revoltada com esse tipo de pessoa. Queria te encontrar pessoalmente um dia, que eu ia perder meu réu primário, pra vê se você vira homem”, completou ela, que não fala com Bia há mais de um ano após protagonizarem uma briga.

Relembre a briga

A relação de Bia e Jenny começou a estreitar após a participação da jovem na 14ª edição do reality show ‘A Fazenda’, da Record TV, em 2022. No programa, a morena expôs que a mãe tinha inveja dela e costumava competir para ser melhor que ela.

As declarações irritaram Jenny, que acusou Bia de dar em cima de seu ex-marido, Artur Vieira. As duas passaram a trocar farpas e xingamentos constantemente nas redes sociais, rompendo a ligação familiar.

Em 2024, elas voltaram a brigar após Jenny acusar o ex de Bia, o DJ Buarque, de agredir a jovem. Ela chegou a mandar uma viatura policial para a casa do casal, que se irritou com as acusações e detonou Jenny publicamente.