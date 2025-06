Atriz confessa que comprou primeiro apartamento após posar nua

A atriz contou detalhes sobre a compra do imovel - Foto: Divulgação

Fernanda Paes Leme surpreendeu os fãs ao revelar que conseguiu comprar seu primeiro apartamento após posar nua para a revista masculina Playboy, em 2006. A atriz ainda contou que só fez as fotos com o intuito de usar o valor para a compra do imovel.

“Eu fiz [fotos para Playboy]. Comprei meu primeiro apartamento. Eu fiz pra isso”, disse ela, em entrevista ao programa Ambulatório da Moda, exibido no YouTube, no canal da ‘Chango TV’.

A artista ainda confessou que não gosta de revisitar as imagens. “Raramente eu revisito... Quem fez as fotos foi o Luis Crispino. O Fernando Torquatto fez a minha maquiagem na época e ele foi comigo e foi uma segurança, porque era um amigo meu”, disparou.

Sensualidade na TV

Durante o bate papo, Fernanda também contou que se sentiu confortável durante o ensaio fotográfico, pois já havia interpretado algumas personagens que exibiam sua sensualidade na TV aberta.

“Eu já tinha feito tantas personagens sexys e sensuais. [...] Aí eu achava: 'já viram meu peito na TV! Qual o problema de eu fazer essa revista e comprar?' Eu nunca tive esse pudor com o corpo, com nada. Eu não fiz [o ensaio] por ego, mas gosto do resultado”, relembrou.

“E eu era bem escrachada na época. Se alguém vinha com piadinha, eu dava uma resposta atravessada. Eu fui comprar com meu avô. Eu não avisei os meus pais, eu contei para eles, eu não pedi nada para eles. Eu tinha 25, 26 anos?”, completou.

Atrizes que posaram para a Playboy

Vale lembrar que Fernanda não é a única atriz que posou para a Playboy na juventude. Artistas renomadas como Christiane Torloni, Cláudia Ohana e Bruna Lombardi também exibiram seus corpos nus na revista mais famosa do país.

Confira a lista: