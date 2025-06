Padre Fábio de Melo é alvo de processo após polêmica grave

Padre Fábio de Melo foi processado - Foto: Reprodução | TV Globo

O nome do padre Fábio de Melo se tornou um dos assuntos mais comentados dos últimos dias após a polêmica envolvendo ele e Jair José Aguiar da Rosa, o ex-gerente da cafeteria Havanna, em Joinville (SC). Um novo capítulo dessa história promete dar o que falar. Isso porque Jair resolveu processar o religioso e a empresa por causa da divulgação do caso, que causou sua demissão.

O Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sitratuh) compartilhou a informação em uma publicação feita no Instagram.

De acordo com o advogado Eduardo Tocilo, “a ação cível contra o influenciador religioso já foi distribuída e está em trâmite para ingresso da ação trabalhista contra a empresa que, na tentativa de se blindar da repercussão do vídeo, acabou jogando toda a culpabilidade pra cima do empregado”.

Sindicato critica postura de estabelecimento

O Sitratuh se manifestou sobre a demissão de Jair José Aguiar da Rosa e criticou a postura da cafeteria Havanna. “A Sitratuh vem a público manifestar veemente repúdio à conduta da empresa que demitiu um de seus empregados após a divulgação, por um influenciador religioso de grande alcance, de um vídeo nas redes sociais relatando suposto mau atendimento em uma de suas lojas”, diz o comunicado.

De acordo com o sindicato, a empresa não teria apurado os fatos de forma adequada e visou apenas minimizar os impactos negativos da sua reputação e “culpabilizou injustamente e isoladamente o empregado através da imediata dispensa”.

“O empregado foi alvo de um típico ‘exposed’ nas redes sociais, sendo injustamente transformado em alvo de cancelamento virtual, com sua imagem (vídeo de câmeras internas) circulando nacionalmente sem qualquer apuração prévia dos fatos”, completou.

Relembre o caso

O padre Fábio de Melo foi detonado pelo ex-gerente da cafeteria Havanna. O homem disse que, após um vídeo publicado pelo religioso nas redes sociais, foi massacrado com comentários negativos referentes ao trabalho que realizou e que isso ocasionou a demissão dele.

“Estão me massacrando, ele [o padre] destruiu a minha vida. Se o padre me chama e fala: ‘Seu gerente, olha, está acontecendo isso’, se a gente dialogasse, a conversa era diferente. Eu jamais fui desrespeitoso. Nem sequer falei com o padre. No entanto, minha imagem foi destruída”, relatou o ex-gerente em entrevista ao site NSC Total.

O que aconteceu?

O funcionário contou que estava arrumando enfeites do Dia das Mães quando Fábio de Melo entrou na loja, por volta das 14h50 do último dia 10, mas ninguém o reconheceu. Quem foi ao caixa e questionou o preço foi um homem da equipe do padre, que vinha logo atrás.

“Foi quando a menina do caixa me chamou para perguntar: ‘Qual o preço do doce de leite?’ Eu falo que o doce de leite zero custa R$ 69 e o normal custa R$ 43,90. Mas ela afirma que o rapaz [da equipe do padre] teria visto por R$ 43,90. Eu vou até a prateleira e pego a placa que está lá. Vou na parte da cozinha e pergunto para o pessoal da minha equipe se alguém teria mudado ela de lugar”, detalhou.

O ex-gerente, que afirmou ter descoberto a demissão apenas pelos jornais, seguiu: “Mas percebo que a placa está lá, em uma posição errada, mas com o verdadeiro valor. Eu volto, passo pelo padre. Ele está me seguindo, mas não fala comigo em nenhum momento. Falo com a menina e sigo de volta para o meu trabalho”.

O que diz o padre?

O padre explicou que gravou o vídeo não para fazer uma denúncia, mas um alerta, “para que as pessoas que trabalham no comércio saibam que elas não estão acima do bem e do mal”. Fábio de Melo contou que escolheu dois potes de doce de leite sem açúcar e, quando chegou no caixa para pagar, “o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma dos dois potes com o preço que estava na estante”.

Além disso, o religioso disse que o então “gerente se adiantou, extremamente deselegante, afirmando que ‘o preço está errado, se quiser levar, o preço certo é este’”.

Após o caso viralizar, a cafeteria Havanna de Joinville falou que recebeu “com muita atenção e preocupação o relato de um cliente que se sentiu mal atendido em nossa unidade”.

Vídeo desmente padre Fábio de Melo

Um vídeo de câmera de segurança vazado nas redes sociais mostra imagens que contradizem a versão dada inicialmente pelo religioso, e embasam o relato de Jair José Aguiar da Rosa.

Na gravação, é possível ver que quem se dirige ao caixa para questionar o valor de um produto não é o padre, e sim um homem de camiseta regata vermelha, que o acompanha. O ex-gerente, por sua vez, aparece calmo ao lidar com a funcionária e com o cliente.

Assista ao vídeo:

Vazou o vídeo do padre Fábio de Melo com o gerente da cafeteria. O padre está com um fortão ao seu lado, reclama de alguma coisa, o gerente aparece e fala com os funcionários e vai embora. A versão do padre de que houve discussão e de que foi destratado pelo gerente,… pic.twitter.com/fGT6VA4Xk9 — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) May 18, 2025

Amigo do padre se pronuncia

O homem que estava ao lado do padre Fábio de Melo durante uma confusão em uma cafeteria, que terminou com a demissão do gerente do estabelecimento, falou pela primeira vez sobre o ocorrido.

O amigo do padre foi identificado como Leandro Rodrigues, Natural de Rio Claro (SP). Com cerca de 33 mil seguidores no Instagram, Leandro é conhecido por produzir conteúdo voltado ao universo fitness e disse que nunca postou nada para se expor.

“Nunca postei e nunca postaria algo para me expor desnecessariamente. Meu conteúdo era apenas sobre academia”, escreveu nas redes sociais.

Com a ampliação da repercussão, ele optou por tornar seu perfil privado e se manifestou sobre as críticas que passou a receber.

Rumores começaram a circular nas redes sociais, sugerindo que Leandro manteria perfis em sites de conteúdo adulto, o que foi negado por ele. “Agora estou em outra fase da vida, até o conteúdo de academia abandonei. Um abraço a todos”, declarou.