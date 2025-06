Padre Fábio de Melo faz desabafo sobre perdão em meio a polêmica - Foto: Reprodução

Padre Fábio de Melo, de 54 anos, compartilhou nesta sexta-feira, 30, uma mensagem sobre perdão em seu perfil no Instagram. A publicação acontece após o religioso ter se envolvido em recentes polêmicas, como a demora em se pronunciar sobre a morte do Papa Francisco e um episódio envolvendo um desentendimento em uma cafeteria em Santa Catarina.

O sacerdote relatou ter sido tratado de forma grosseira pelo gerente do estabelecimento, que acabou demitido após o episódio. A decisão gerou críticas, levando Padre Fábio a afirmar que estava sendo alvo de “ataques orquestrados”. Ele também comentou: “As pessoas querem odiar”.

Outro episódio recente foi a demora de seu pronunciamento sobre a morte do Papa Francisco, ocorrida em 21 de abril. O padre só se manifestou no dia seguinte, enquanto diversos líderes religiosos já haviam se posicionado, o que gerou críticas entre fiéis. Em meio às controvérsias, ele publicou: “O perdão requer observar a medida certa do esquecimento. Esquecer para que não doa mais, mas não esquecer tanto, para que não incorramos no erro de ceder ao outro o mesmo espaço em que fomos feridos por ele”. Os comentários da publicação foram restringidos.