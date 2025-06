R$2 mil a hora? Veja quanto Ana Maria Braga ganha na Globo

R$ 2 mil a hora? Veja quanto Ana Maria Braga ganha no Mais Você - Foto: Reprodução

A apresentadora Ana Maria Braga, de 76 anos, está à frente do programa Mais Você há mais de 24 anos e se consolidou como um dos principais nomes das manhãs da TV Globo. Após mudanças de horário nos primeiros anos, o programa se estabeleceu na grade e segue sendo um dos mais tradicionais da emissora.

Segundo informações publicadas pelo jornal Gazeta de S.Paulo, em abril de 2025, o salário da apresentadora foi revelado: Ana Maria Braga recebe cerca de R$ 2 milhões por mês como salário fixo na Globo. O valor chama a atenção e confirma a importância da apresentadora para a emissora.

Ana Maria Braga é uma das figuras mais longevas da televisão brasileira, reconhecida pela sua trajetória que inclui ainda passagens por outros veículos e programas, como o Note e Anote, antes de assumir o Mais Você.

Para onde vão os alimentos do café da manhã de Ana Maria Braga?

A hora do famoso café da manhã do ‘Mais Você’, apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, provavelmente é um dos momentos favoritos dos convidados do programa. Porém, uma dúvida que deve pairar sobre a cabeça dos telespectadores é: o que acontece com a comida que aparece na atração.

De acordo com o g1, sempre que acaba a gravação do dia, Ana faz um sinal para liberar a equipe para comer.

“Antigamente, a gente mandava o bolo de volta para a cozinha. Mas aí, ficava uma frustração no estúdio. Então esse é um jeito carinhoso de falar para os meninos que não vamos passar vontade aqui. Estão trabalhando desde as 5h da manhã. A gente libera a mesa e o pessoal come” disse ela após uma gravação.

Segundo a apresentadora, os bolos são geralmente preparados 24 horas antes. Há quem leve vasilhas para guardar os quitutes e até levar para casa.

Quando a quantidade é ainda maior, os alimentos são doados para uma associação próxima aos estúdios da Globo em São Paulo.