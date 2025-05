Padre Fábio de Melo diz estar 'a um passo de desistir' após polêmica - Foto: Reprodução

O padre Fábio de Melo fez um desabafo comovente em suas redes sociais nesta terça-feira, 20, após a repercussão do caso envolvendo a demissão de um gerente de cafeteria em Joinville (SC). Criticado por relatar uma suposta grosseria sofrida no local, o religioso afirmou estar esgotado com os ataques virtuais e declarou: “Estou a um passo de desistir”.

A polêmica teve início no fim de semana, quando Fábio de Melo contou, em seus Stories no Instagram, que foi mal atendido ao tentar comprar dois potes de doce de leite, alegando diferença entre o preço na prateleira e o valor cobrado no caixa. Ele afirmou que, ao questionar a situação, ouviu do gerente: “O preço está errado e é isso. Se quiser levar, o preço certo é este”. O relato viralizou e culminou na demissão de Jair José Aguiar da Rosa, gerente da loja.

Nas redes, o padre lamentou a reação do público e criticou o ambiente tóxico da internet. “As pessoas querem odiar por qualquer motivo. Não importa a verdade, só a versão que alimenta seu lado sombrio”, escreveu. Ele disse que, mesmo sem expor posicionamentos políticos, é atacado por “ambos os lados” e que as redes sociais se tornaram “a mais assertiva armadilha que o Diabo criou”.

O religioso revelou ainda que tem sofrido com ofensas mesmo em postagens sobre sua mãe, e alertou seus seguidores sobre os perigos da exposição virtual: “Proteja-se”.

Vídeo desmente versão de Fábio de Melo sobre caso na cafeteria

A narrativa do padre Fábio de Melo sofreu um abalo após a divulgação de um vídeo de segurança do momento em que o caso ocorreu. As imagens mostram que quem realmente se dirige ao caixa para questionar o valor do produto é um homem de regata vermelha que o acompanhava, e não o próprio padre.

O gerente Jair Aguiar aparece na filmagem de forma tranquila, conversando com a funcionária sem exaltar-se. Em entrevista após ser demitido, ele afirmou que nunca chegou a falar diretamente com o padre e que a diferença de preço se devia a uma placa de sinalização fora do lugar, mas com o valor correto.

“Eu jamais fui desrespeitoso. Nem sequer falei com ele. Minha imagem foi destruída”, disse Jair, bastante emocionado. Ele afirma que foi injustiçado e responsabiliza o padre pela repercussão que resultou em sua demissão.

Veja o vídeo: