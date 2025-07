Deborah Secco elege trisal dos sonhos com atrizes globais

A atriz falou abertamente sobre a possibilidade de se relacionar com outras mulheres - Foto: Reprodução | Instagram

Deborah Secco já deixou claro que é adepta do amor livre. Comandante do reality show Terceira Metade, do Globoplay, a artista contou que faria um trisal com outras atrizes da TV Globo.

“Tem Juliana Paes, que é minha terceira, amiga, musa que admiro. A terceira ponta é muito difícil. Podia ser Giovanna Antonelli, Mariana Ximenes, Letícia Colin... Tem tantas atrizes amigas. Vou esquecer de alguém e depois ficar pensando. Tem Alessandra Negrini. Taí! Pode ser eu, Juliana Paes e Alessandra Negrini”, disse ela na coletiva de imprensa de lançamento do programa.

“Podia ser eu com Vitória Strada e Juliana Paiva, e aí a gente descobre que Salve-se Quem Puder virou... Cadê Daniel Ortiz que está aí?”, completou ela, brincando sobre a novela que fez ao lado das famosas.

Conheça o reality Terceira Metade

Apresentado por Deborah Secco, o produto televisivo Terceira Metade tem o intuito de exibir o amor em suas diferentes formas. A dinâmica consiste em apresentar quatro casais que possuem relacionamentos abertos e buscam uma terceira pessoa para incluir na relação.

A casa é dividida entre os pares amorosos e nove pessoas solteiras, dispostas a viver uma experiência intensa com um desses quatro casais. A união deste grupo trará momentos divertidos, intrigantes, emocionantes e cheio de descobertas, além de flertes e tretas.