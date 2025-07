Jojo Todynho exibe nova silhueta após perder 69 kg com bariátrica

Jojo apareceu exibindo a silhueta - Foto: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar registros de sua transformação física desde que passou por uma cirurgia bariátrica. Aos 28 anos, a cantora já eliminou 69 kg e celebra os resultados do procedimento, aliados a uma rotina intensa de treinos e cuidados com a alimentação.

Em um vídeo publicado recentemente em seu Instagram, Jojo apareceu usando um top e um short curto, exibindo a nova silhueta com a cintura mais marcada. “Vou fazer o vacuum abdominal”, disse ela, ao mostrar a barriga de frente e de perfil.

O exercício citado consiste em uma técnica de respiração que fortalece os músculos profundos da região abdominal e tem sido adotado por celebridades como parte de treinos funcionais.



A cirurgia bariátrica foi realizada em setembro de 2023, mas a preparação da artista começou antes disso, com acompanhamento de profissionais da saúde. Desde então, Jojo segue uma rotina regrada, que inclui também procedimentos estéticos complementares para auxiliar na redefinição do corpo após a perda de peso.

Mais do que uma mudança estética, a trajetória da cantora reflete um processo de autoconhecimento e transformação emocional. “Quando me olho no espelho, vejo esforço, disciplina e amor próprio”, afirmou Jojo em entrevista recente.