Entidade toma atitude após denúncia contra Sophie Charlotte

Situação gerou indignação entre representantes da categoria artística - Foto: Reprodução | Instagram

A atriz Sophie Charlotte se tornou o centro de uma polêmica nos bastidores da nova novela da TV Globo. O Sindicato dos Artistas emitiu uma nota de repúdio contra a artista após denúncias sobre seu comportamento durante as gravações.

Segundo a colunista Fabíola Reipert, do portal R7, Sophie teria se recusado a almoçar no mesmo ambiente que os figurantes e teria solicitado a presença de um segurança para garantir que não fosse abordada por ninguém enquanto fazia sua refeição.

A situação gerou indignação entre representantes da categoria artística. Hugo Gross, presidente do Sindicato, fez um pronunciamento contundente sobre o caso:

“É uma falta de respeito com a categoria de figurantes, que são pessoas extremamente importantes para uma produção, para uma novela, para uma cena. É uma categoria pisada, que luta por 100 reais por dia. Tratam, humilham de uma maneira descomunal essa categoria. E pior de tudo, uma emissora de televisão, que é a TV Globo, aceita isso e fica refém dela [da atriz], botando até segurança”, declarou.

A TV Globo, por sua vez, defendeu a atriz. Em nota oficial enviada à imprensa, a emissora afirmou que Sophie Charlotte não demonstrou comportamento arrogante nem desrespeitou colegas de equipe durante as filmagens realizadas em São Paulo.

O que aconteceu?

De acordo com a jornalista Fabiola Reipert, a confusão teve início durante as gravações da novela Três Graças, em São Paulo. A atriz teria se irritado com o posicionamento de alguns figurantes durante uma cena no Terminal Bandeira e pedido para que fossem retirados do local.

Na sequência, Sophie teria se recusado a dividir o banco de um ponto de ônibus com os figurantes, preferindo esperar o início das gravações dentro de um ônibus para evitar contato com os colegas de cena.

Ainda segundo a colunista, a atriz também teria almoçado separadamente, acompanhada de um segurança local.

Apesar da repercussão, Sophie Charlotte ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.