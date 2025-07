Influenciador joga filho de penhasco e causa polêmica; assista

O famosos jogou o garotinho das pedras - Foto: Reprodução | Instagram

Garrett Gee deu o que falar nas redes sociais nesta semana. O influenciador digital compartilhou um vídeo em seu perfil do Instagram jogando seu filho de 7 anos de um penhasco, que fica às margens do Lago Powell, nos Estados Unidos.

No registro, o famoso conversa com o herdeiro e o incentiva a pular, mas ao notar o medo do garoto ele o pega no colo e joga no mar. Em seguida, Garrett salta na água e segue nadando com o garoto, que é aplaudido pela fam´lia.

“Levamos o nosso mais novo Califórnia a uma altura de penhasco que sabíamos que ele estaria seguro. Realmente o maior perigo seria se ele hesitasse, não saltasse para longe e caísse do penhasco”, escreveu ele na legenda da publicação.

“Então, para ser extra seguro, porque ele queria pular mas não estava se sentindo confiante.. Eu atirei-o. Eventualmente, uma águia bebé precisa de sair do ninho.. ou ser jogado fora do ninho e aprender que ELE PODE VOAR!”, completou.

Assista:

Polêmica

O post acabou repercutindo nas redes sociais e rendeu uma série de críticas dos internautas. “Bem, talvez ele não tenha superado seus medos, mas apenas criado novos”, disse uma seguidora.

“Pergunta honesta, sem julgamentos. Ele sabia que ia ser jogado?”, questionou outro. “O grito diz tudo. Ele não está pronto. Odeio isso por ele”, reforçou um terceiro. “Não. Não. Trabalhei como terapeuta com lesão cerebral pediátrica. Acidentes acontecem; de alguns você nunca recupera”, alertou mais uma.