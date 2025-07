CEO é flagrado com amante em show do Coldplay e vídeo viraliza; assista

O casal estava em clima de romnace durante a filmagem - Foto: Reprodução | TikTok

A banda Coldplay registrou um momento inusitado durante seu show. Usando sua famosa “câmera do beijo”, o grupo flagrou um casal em clima de romance, que se afastaram no mesmo instante que perceberam a filmagem.

“Ah, o quê… ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”, brincou o cantor Chris Martin, vocalista da banda, ao perceber a situação. O registro acabou viralizando nas redes sociais e internautas resolveram investigar a vida do casal a fundo, descobrindo que na verdade se tratavam de amantes.

Segundo informações do jornal The Sun, o homem que aparece no vídeo é o CEO da empresa Astronomer, Andy Byron, que é casado com outra mulher e teve seu caso extraconjugal exposto para todo o mundo.

-“O cara é Andy Byron, CEO of Astronomer, casado e com filhos, e ela é Kristin Cabot, diretora de RH da mesma empresa, também casada e com filhos. Se f*deram, acho é pouco”, resumiu uma internauta.

Entretanto, ainda não se sabe se Andy terminou seu casamento após o flagra, pois, até o momento, nenhum dos envolvidos no caso se pronunciou publicamente sobre o assunto.