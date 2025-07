Anitta fica chocada ao ouvir sua música em cabaré

A cantora ficou chocada ao escutar o hit - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta foi surpreendida durante sua visita ao cabaré Spectacular, em Ibiza, na Espanha, nesta quarta-feira, 16. Acompanhada da mãe, Miriam Macedo, a cantora ouviu sua música “Downtown” tocar inesperadamente no local.

Cientes que a famosa estava no espaço, dançarinos pararam diante da mesa dela e entregaram um microfone, fazendo com que a brasileira cantasse um trecho do hit para o público.

A famosa foi aplaudida pelos clientes presentes na casa noturna, que também ficaram surpresos com a presença dela. O momento foi registrado por um dos amigos da artista e acabou viralizando nas redes sociais.

Novo rosto

Recentemente, Anitta deu o que falar nas redes sociais ao exibir seu rosto após realizar novas cirurgias plásticas. A artista usou seu perfil do Instagram para conversar com os seguidores sobre o tema e afirmou que sempre gostou de modificar a aparência.

“Saíram algumas notas na imprensa sobre eu estar desfigurada ou de eu ter voltado dos Estados Unidos com um dreno na cara, numa emergência, etc. e ter pegado uma bactéria numa cirurgia, coisa que seria bem perigoso, eu estaria, sei lá, acamada nesse caso. Comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu estava com o pé na cova já, super mal, super cagada”, disse ela.

“[...] Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos. E desde então eu não deixei de fazer plástica. Eu sempre fiz. Mas eu não acho que é uma coisa que tenho que ficar postando o tempo todo. As outras vezes que fiz ninguém nem descobriu e ninguém, nem percebeu e nem se falou sobre isso e tá tudo certo”, completou.