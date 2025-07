Esposa de Amado Batista confessa que segue trabalhando após casar

O casal tem 51 anos de diferença - Foto: Reprodução | Instagram

Esposa de Amado Batista, Calita Franciele revelou que segue trabalhando mesmo após se casar com o cantor. A modelo respondeu algumas perguntas em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 16, e explicou como concilia a relação com o trabalho.

“Eu consigo conciliar as duas coisas facilmente, porque felizmente eu trabalho com internet, né? E isso, sinceramente, é libertador”, disse ela, que foi eleita Miss Universe Mato Grosso em 2024.

A jovem, de 23 anos, ainda afirmou que acompanha o artista em todos os shows dele pelo Brasil. “Felizmente, hoje eu trabalho de onde eu estiver, seja em cidades na qual Amado está tendo show, seja na fazenda maravilhosa, seja viajando. Inclusive, agora mesmo eu vou partir para o Mato Grosso”, explicou.

“Hoje em dia, cada dia que passa, eu fico mais surpresa com tantas oportunidades que têm surgido de trabalhar com a internet. Inclusive, algumas que a gente nem precisa aparecer, nem precisa trabalhar como influencer igual a mim. Cada dia que passa surgem mais oportunidades”, completou.

Traição

Recentemente, surgiu um boato na web de que Amado teria traído Calita com uma amiga próxima dela. Entretanto, a informação foi desmentida pelo cantor e pela esposa através das redes sociais.

“Seus fofoqueiros. Deviam ter vergonha na cara de estarem inventando tanta mentira sobre eu e minha mulher. Tem nada com a gente, está tudo maravilhoso, vocês querem estragar tudo. Que isso. Vocês não têm notícia e ficam inventando notícias da gente para passar para as pessoas”, disse ele.

“Que vergonha. Ainda bem que nós não temos nenhum motivo e nem cara para trair um ao outro porque a gente se gosta, se ama, ela é uma pessoa maravilhosa, não merecia isso de ninguém, principalmente de mim”, completou o artista, que é 51 anos mais velho que a amada.