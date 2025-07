Cantor sertanejo morre após passar mal em show

O cantor faleceu logo após o show - Foto: Reprodução | Instagram

Luciano Rocha faleceu aos 38 anos após passar mal durante um show, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, no último sábado, 12. O cantor sertanejo fazia parte da banda Grupo Som Baileiro, que confirmou o óbito.

A banda se apresentava no 9º Rodeio Crioulo Interestadual, quando o músico sentiu fortes dores no peito e precisou ser levado às pressas ao hospital. Ele acabou sofrendo um infarto e não resistiu, falecendo pouco tempo depois.

Em nota, os integrantes do Grupo Som Baileiro lamentou o ocorrido. “Com profundo pesar, informamos o falecimento do nosso vocalista Luciano Rocha! Deixamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos em nome da família Som Baileiro por esta inestimável perda”, escreveram.

O rapaz já se queixava de dores desde o dia 7 de julho, porém exames médicos não identificaram problemas de saúde. O velório foi realizado na Capela Bom Pastor, em Gaspar, e o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal da cidade.