Edu Guedes cai no choro ao atualizar estado de saúde

Edu Guedes usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde nesta quarta-feira, 16. O apresentador publicou um vídeo em seu canal do Youtube e não conseguiu conter as lágrimas ao contar que recebeu alta médica, agradecendo as mensagens de carinho do público.

“Quis compartilhar esse vídeo, pois tenho me sentido muito especial. Cada palavra de carinho, força e apoio chegou aqui com muita intensidade e fez toda a diferença. Esse vídeo é uma forma de retribuir um pouco do que recebi. Vocês não fazem ideia do quanto tudo isso me fortalece!”, disse ele.

O famoso ainda confessou que o médico ficou surpreso com a recuperação dele, que foi diagnosticado com câncer no pâncreas. “O médico virou para mim, a previsão para eu sair era 10 dias mais para frente, e ele falou: 'Da onde você está tirando essa força para melhorar tão rápido?'”, afirmou.

O chefe de cozinha também publicou um vídeo no Instsgram com mensagens de carinho de familiares e amigos famosos como Ivete Sangalo, João Kleber, Ana Maria Braga, Leão Lobo e Tom Cavalcante.

“Gravei esse vídeo com o coração muito grato. Me emocionei com cada mensagem que recebi. Obrigado por estarem comigo! Isso me fortalece mais do que vocês imaginam”, escreveu ele na legenda da publicação.

Apoio da esposa

Edu também contou que o apoio de sua esposa, Ana Hickmann, tem sido fundamental nesse período delicado. “Ana estava do meu lado e tem um videozinho dela dormindo, não dormindo na cama, porque ela dormia na cadeira do meu lado com o braço em cima de mim. Ela me dando força toda hora, minha família, minha filha, e por conta deles, e de todas essas mensagens”, desabafou.

“Quando você passa por um problema como esse, você não melhora de um dia para o outro. É muita coisa que eu ainda tenho que melhorar, tenho que passar, mas é sempre bom a gente pensar positivo”, concluiu.