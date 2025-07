Trisal? Andressa Urach surge aos beijos com ex-BBB famoso e esposa

Andressa Urach foi flagrada em festa aos beijos com ex-BBB - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach voltou a movimentar as redes sociais após ser flagrada aos beijos com o ex-BBB Nego Di e sua esposa, Gabriela Sousa, durante um evento em uma boate de Porto Alegre (RS), na madrugada desta quarta-feira, 16.

Nas imagens que circulam nas redes, o trio aparece trocando carinhos, o que gerou forte repercussão entre os internautas. Enquanto alguns expressaram surpresa e curiosidade, outros reagiram com críticas.

“Abriram as portas do capeta”, escreveu um usuário. Também não faltaram comentários questionando a situação judicial do humorista: “Ele não devia estar preso?!”, provocou outro.

A esposa de Nego Di, que também atua na produção de conteúdo adulto, publicou vídeos com Urach em clima de intimidade e empolgação.

“Nós outra vez. Minha loira, mas agora o time tá completo”, escreveu Gabriela. Urach respondeu com entusiasmo: “Minha morena... que noite. Amo você!!!”.

Confira o vídeo:

🚨 Gente? Nego Di foi flagrado beijando sua esposa e Andressa Urach, durante balada em São Paulo. 😳 pic.twitter.com/dYOqfVE77o — αℓєx (@alexlimareal) July 16, 2025

Durante a festa, Andressa compartilhou vídeos de brindes, muita dança e até a presença de uma mulher que circulava pelo local com uma placa anunciando a presença do trio: “Gabi, Nego Di e Urach estão na casa!”.

Essa não é a primeira vez que Andressa e Gabriela aparecem juntas. Em novembro de 2024, Urach já havia publicado que gravou conteúdo com a esposa de Nego Di e brincou: “Peguei ela emprestada de Nego Di”, aos risos.

E a prisão de Nego Di?

Apesar da condenação de 11 anos de prisão em regime fechado por estelionato, Nego Di responde em liberdade enquanto aguarda o trânsito em julgado da sentença.

Ele foi preso preventivamente no decorrer das investigações sobre golpes em vendas online, mas foi solto em novembro de 2024. Seu sócio, Anderson Bonetti, continua preso.