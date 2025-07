Andressa Urach pede desculpas a Trump: “Não queremos guerra”

A famosa desabafou sobre a taxação imposta pelo político - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach usou suas redes sociais para se desculpar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira, 11, e afirmou que o país não quer entrar em guerra com os EUA.

“Eu tava vendo aqui algumas notícias de que têm pessoas fazendo protesto contra o Trump. Primeiro, eu gostaria de pedir perdão, Trump, pelos brasileiros que estão fazendo isso, tá? Você é dono do seu país, você coloca as leis que quiser”, disse ela.

“Eu, inclusive, tive o meu visto negado e super entendo, super respeito. Então, assim, cada presidente faz o que bem entende do seu país. E, gente, vamos ser conscientes: a gente não precisa de guerra, a gente precisa de paz. Nosso país é maravilhoso, nosso país é incrível”, completou.

A famosa ainda destacou que é importante acatar o que foi proposto pelo político. “Deixa ele governar do jeito que ele quer, ele é livre pra isso. Enfim, guerra não dá, gente. Não dá. Você tá preparado para uma guerra? Pra largar uma bomba atômica no Brasil? Que isso. Vamos buscar paz. Respeita as escolhas das pessoas”, concluiu.

Urach ainda marcou o perfil oficial de Trump na legenda da publicação. “Perdão em nome dos brasileiros! @potus [o nome de usuário de Donald Trump] Respeitamos suas escolhas. Não concordamos com vandalismo! Não queremos guerra, queremos Paz. Que Deus abençoe você e sua família”, escreveu.

Taxação de Trump

Trump anunciou na noite da última quarta-feira, 9, uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

A nova taxação foi anunciada por meio de uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cobrança entra em vigor a partir do dia 1º de agosto.

“Cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta”, comunica o chefe da Casa Branca.

Na mensagem, Trump considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente americano diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.

E termina a carta dizendo: “Essas tarifas podem ser modificadas, para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América.”