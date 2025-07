Sincero, ator da Globo descarta possibilidade de ser pai

O ator falou abertamente sobre o tema - Foto: Reprodução | TV Globo

Rodrigo Simas deixou claro que pretende só ocupar a função de tio. Integrante da família Simas Gissoni, o ator da Globo confessou que não pensa em ter filhos e deixa a função de pai para seus dois irmãos famosos: Felipe e Bruno.

“É, dos meus irmãos, eu sou o único que não sou pai. Não existe esse desejo, não tenho tanta vontade de ser pai. Pode ser que isso mude daqui a alguns anos, mas também não sinto nenhuma cobrança. Nenhuma mesmo. Acho que é uma escolha e uma responsabilidade muito grande”, disse ele, em entrevista à revista Quem.

“Eles dois [Bruno e Felipe] são pais maravilhosos, que eu admiro. Vejo que deve ser mesmo uma experiência transformadora de vida, mas eu estou bem como estou. Estou bem como tio ainda (risos)”, completou.

Bissexualidade e amor livre

Durante o bate papo, o artista também falou sobre a repercussão do público após ele assumir sua bissexualidade, alegando que tomou a decisão de se assumir publicamente de forma madura e consciente.

“Acredito que eu tenho lidado de uma forma madura. A partir do momento que eu fui questionado sobre e falei abertamente, eu me aproprio de mim cada vez mais e acho que o meu lado artista se potencializa também”, disparou.

“O Rodrigo, como homem e com maturidade, vai se apropriando de si e sendo ele mesmo, sem tanta preocupação com o que os outros pensam e com o julgamento”, afirmou o famoso.

Já sobre seu relacionamento com Agatha Moreira, atriz com quem namora desde 2018, o global defendeu a ideia de amor livre e destacou que não há apenas uma forma de amar na sociedade.

“Acredito que existem “N” formas de você se relacionar. Acho que não existe uma regra ou uma forma certa de como dar certo um relacionamento com o amor. Eu acredito que cada casal, cada parceiro e parceira se relaciona da sua forma”, explicou.

“Eu acho que só diz respeito a quem a pessoa se relacionando com. É isso que mais importa. Acredito que o diálogo e o respeito são dois pontos cruciais para um relacionamento saudável e duradouro”, concluiu.