Camila Queiroz anuncia gravidez do primeiro filho; veja fotos

O casal está junto há 9 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Camila Queiroz pegou os seguidores de surpresa nesta sexta-feira, 11. A atriz fez um post em seu perfil do Instagram e anunciou que está à espera de seu primeiro filho, ou filha, com o marido, o também ator Klebber Toledo.

“Há 5 meses esperando o amor da nossa vida”, escreveu ela na legenda da publicação, em que aparece exibindo o tamanho da barriga ao lado do amado e dos três cachorros do casal.

Eles estão juntos há 9 anos e se conheceram em 2016, durante as gravações da novela “Êta Mundo Bom!”, da TV Globo. O relacionamento foi oficializado em 2018, com uma cerimônia de casamento para amigos e familiares em Jericoacoara, no Ceará.

Reação de famosos

Empolgados com a notícia, diversos famosos celebraram a gestação da famosa e desejaram saúde para ela e o bebê, que ainda não teve o sexo e o nome revelados publicamante.

“MEU DEUUUUUUSSSSSSSSS!!!!!! Que alegria! Deus abençoe! SAÚDE!”, escreveu a atriz Bruna Marquezine. “Parabénssssssss, meu amorrrr”, celebrou a ex-BBB Juliette Freire.

“SOCORROOOOO, que venha com muita saúde!!! Que notícia maravilhosa”, afirmou a atriz Maisa Silva. “AIIII! Que amor!! Que venha com muita saúde para encher a vida de vocês de mais amor, novas descobertas e muitas alegrias!”, desejou o jornalista Hugo Gloss.