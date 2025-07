O que aconteceu com Mafalda em Êta Mundo Melhor? Entenda história

Mafalda (Camila Queiroz) não está em Êta Mundo Melhor! - Foto: Divulgação | Globo

O público de Êta Mundo Melhor!, nova novela das seis da Globo, aos poucos vai descobrindo o destino dos personagens queridos de Êta Mundo Bom!, trama que fez enorme sucesso em 2016.

Após revelações sobre Anastácia (Eliane Giardini), Pancrácio (Marco Nanini) e Eponina (Rosi Campos), chegou a vez de Mafalda ter seu desfecho apresentado.

No capítulo desta quarta-feira (2), as primeiras cenas de Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) revelaram o que aconteceu com Mafalda (Camila Queiroz).

Para quem se lembra, no final de Êta Mundo Bom!, os dois ficaram juntos, em meio a muitas trapalhadas e ao famoso bordão “Cegonho”, que caiu na boca do povo.

Mas em Êta Mundo Melhor!, o público vai descobrir que Mafalda largou Zé dos Porcos e fugiu com Romeu (Klebber Toledo), deixando o capataz do sítio Dom Pedro II desolado.

Apesar da tristeza inicial, isso abrirá espaço para um novo romance: Zé dos Porcos se encantará por Maria Divina (Castorine), que chegou para trabalhar no lugar de Manoela (Dhu Moraes), que parte para São Paulo.

Mesmo sem Mafalda, o autor Walcyr Carrasco garantiu o retorno do icônico bordão “Cegonho”, que promete continuar rendendo situações divertidas entre os moradores do sítio.

Por que Camila Queiroz não voltou?

Camila Queiroz fez questão de esclarecer que sua ausência foi uma decisão tranquila, tomada em comum acordo com a Globo.

Para a revista Quem, a atriz explicou: “Também vou sentir falta. Acho que é uma novela que foi muito especial. Não foi uma decisão só minha, foi uma decisão nossa, tanto minha quanto da casa. Entendemos que seria melhor assim, mas foi uma decisão muito leve, muito tranquila".

Camila contou ainda que chegou a conversar pessoalmente com Walcyr Carrasco sobre não participar da continuação: “Está tudo certo, tudo bem. Não teve nenhum grilo por causa disso, como as pessoas imaginam. De jeito nenhum. Estamos todos muito satisfeitos com a nossa decisão".