Nova trama de Vale Tudo envolve venda de conteúdo adulto e roubo; veja resumo

César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos), em Vale Tudo - Foto: Divulgação

O picareta César, personagem de Cauã Reymond na novela 'Vale Tudo', da TV Globo, vai começar a produzir conteúdo adulto para a internet. A parceria será com o seu amigo Olavo (Ricardo Teodoro) e a história também envolverá um roubo. A previsão é que a trama vá ao ar após o capítulo 100 da novela.

Após a ideia, César irá atrás de Maria de Fátima (Bella Campos) com uma proposta para entrar no negócio.

“Então, Fátima, o lance que a gente queria conversar com você é o seguinte, estamos precisando de um capital forte pra investir numa parada de sucesso”, dirá César.

“Ah, meu deus… Vocês não vão começar de novo com aquela maluquice de abrir uma firma de mergulho, vão? É a ideia do lava-jato com pole dance?”, debochará a jovem.

“Antes que você comece a ser desagradável… Eu queria que você, pelo menos uma vez, fosse receptiva com uma ideia minha”, comentará César, que pedirá dinheiro à Fátima. “A gente tá precisando de 60 mil pra bancar o pacote todo”.

Olavo promete a Fátima um retorno do dobro após investimento da empreitada, mas a vilã não aceitará. "Eu não tô doida de pegar dinheiro do meu bolso e virar produtora de cinema… Mas eu sei um jeito de vocês conseguirem esse dinheiro”, falará Maria de Fátima, que mandará a dupla roubar a mansão de Celina (Malu Galli).